Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Под удары попали Белгородская, Брянская, Курская, Херсонская области.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали российские энергообъекты, сообщили в Минобороны. Под удары попали Белгородская, Брянская, Курская, Херсонская области.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сообщило ведомство.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна женщина погибла и еще девять человек получили ранения в ходе массированной атаки вражеских беспилотников на Курск. Об инциденте сообщили власти региона в Telegram-канале.