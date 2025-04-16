«На сцену выходят девушки»: что радует Стаса Михайлова на выступлениях

Фото, видео: Владимир Андреев/ТАСС; 5-tv.ru

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Артист готовится к особенному концерту в день своего рождения.

Искренние эмоции людей на концерте — это кайф. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил народный артист России Стас Михайлов.

По словам знаменитости, лучший подарок для певца — это не наигранные чувства людей.

«Люди искренние — вот это самое дорогое. Вы у меня спросили: «Что я хотел бы в подарок?». Вот это — чувства людей. Они не наигранные — это самое классное. Для меня — это кайф!», — признался исполнитель.

Он вспомнил, как недавно 15-летняя девочка поднялась к нему на сцену и расплакалась от переизбытка эмоций. Она является поклонницей Михайлова с самого детства. Артист заметил, что часто приглашает на сцену представительниц прекрасного пола, чтобы вместе с ними спеть.

Рассказал Михайлов и про планы на концерт, посвященный его дню рождения. Он хочет сделать праздник и спеть песни, которые поклонники музыканта особенно полюбили. Кроме того, знаменитость представит несколько новых композиций.

В последнее время акцент в своей концертной программе Михайлов делает на танцевальных песнях.

«Я все-таки делаю больше в сторону танцевальной программы. Что-то так она пошла! Не знаю, бывает временами, иногда камерная, сейчас смотрим, почему-то все танцевальная», — объяснил певец.

Это вдохновило исполнителя на идею о концерте летом в Москве, где будут только танцевальные песни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Михайлов поддерживает связь с родителями.