Летний сезон под угрозой: в Петербурге на Невском проспекте могут исчезнуть веранды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

Власти считают, что они нарушают исторический облик.

Лето в Петербурге рискует остаться без ярких красок. Сегодня там стартует сезон летних кафе. Но на Невском проспекте исчезнут десятки веранд — городские власти считают их угрозой историческому облику и нарушением закона.

Рестораторы в полном недоумении, ведь о новых правилах их никто не предупреждал. Так чем не устраивают террасы, которые ежегодно приносят в бюджет северной столицы миллионы рублей? Об этом — корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

На улице больше никаких веранд, договор расторгнут в одностороннем порядке. Письма с такой формулировкой получил ресторатор Андрей и еще сотня его коллег. В приложенных документах прописано — такие места отдыха портят облик горда и нарушают охраняемую зону памятников архитектуры.

«Весь Невский будет без террас, мы уже все это знаем, это уже на планах есть, это никакой не инсайд, абсолютно точно! Мы должны понимать, что Санкт-Петербург — это не только театры, балет, корабли и белые ночи, но и гастрономическая столица», — заявил ресторатор Андрей Александров.

Летний сезон, говорят владельцы ресторанов, под угрозой. Почему легкие конструкции, украшенные живыми цветами или деревьями, вдруг стали портить облик города? Профильный комитет на запрос «Известий» не ответил, а в документах пишут максимально размыто.

«Это торговые объекты, размещение которых не соответствует требованиям федерального законодательства или законов Санкт-Петербурга».

«Правила не менялись, они у нас стабильны. Если бы было изменение правил, то тогда понятно — была бы причина, цель. Мы написали письма в органы власти, прокуратуру, разбираемся с этим вопросом», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга Валерий Калугин.

По словам рестораторов, договоры комитетом были расторгнуты по причине изменения правил для нестационарных торговых объектов. И сейчас можно размещать на улице только столики и стулья, ставить зонты. И еще оговорка — чтобы прохожим не мешали и на ночь убирали. Правда, рестораторы предложение не оценили, ведь так гости лишатся защиты от частых в городе на Неве пыльных бурь.

«Ну, это с точки зрения гигиены, с точки зрения комфорта очень неудобно», — заявил ресторатор Андрей Александров.

В прошлом году после очередного ежегодного согласования схем размещения НТО город лишился 600 террас, в этом году — еще минус сто. Пока прокуратура и власти разбираются в массовых «отрицательных» решениях надзорных органов, петербуржцы и туристы негодуют.

«Если они не портят облик города, то не стоило. Очень хорошо бы посидеть, открытая если терраса. Посидеть, выпить кофе с видом на Невский проспект это, конечно, прекрасно!» — заявила местная жительница.

«Хотелось бы сделать это, конечно, на улице, а не сидеть в душном помещении. Я, конечно, за то, чтобы террасы остались!», — поделились местные жители.

Только на ближайшие майские праздники в Петербурге ждут 880 тысяч туристов. В прошлом году город стал лидером по росту трат в барах и ресторанах, судя по анализу продаж. Получается, что бизнесменов поймали на взлете. Это скажется и на дальнейшем развитии инфраструктуры.

Рестораторы уже задаются вопросом: зачем вкладывать в красоту и удобство, если через год городские правила вновь поменяются?