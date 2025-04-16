Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Рютте противоречит самому себе. Еще месяц назад он утверждал, что возможное членство Киева даже не стоит на повестке.

Марк Рютте вновь засомневался в членстве Украины в НАТО. В ходе своего визита в Одессу генсек альянса заявил — блок поддерживает стремление Киева, но обещать ничего не собирается.

«Путь Украины в НАТО необратим и ничего не изменилось. Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы никогда не обещали Киеву, что это будет частью мирного соглашения», — отметил генсек НАТО Марк Рютте.

Такими обещаниями Рютте противоречит самому себе. Еще месяц назад он утверждал, что вступление Украины в НАТО даже не стоит на повестке альянса. А президент США Дональд Трамп и вовсе говорил, что никто не давал Киеву никаких гарантий членства. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что стремление Украины в НАТО стало прямой угрозой безопасности России и послужило одной из первопричин начала конфликта.