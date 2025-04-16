Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

Чиновники месяцами не отвечают на запросы родных.

В Киеве новые масштабные протесты родственников пропавших солдат ВСУ. Люди не получают от властей ни ответов, ни помощи. Чиновники просто игнорируют запросы, а все поиски упираются в тотальную коррупцию. И пока режим Зеленского всеми способами скрывает правду, сами брошенные солдаты ВСУ находят помощь у тех, кого еще вчера называли врагом. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова с подробностями.

После сокрушительного разгрома ВСУ в Курской области украинские женщины пытаются хоть как-то достучаться до власти, которая скрывает реальные потери.

«Пока мы молчим — семьи теряют последнюю поддержку. Система становится все более безнаказанной. Коррупция процветает, а правда тонет на дне», — сообщила активистка.

Родственники пропавших без вести украинских солдат требуют от Киева найти и вернуть своих близких. Или признать их погибшими. Но тогда придется выплачивать компенсации тысячам семей.

Из политического забвенья даже воскрес признанный в России террористом и экстремистом Петр Порошенко, который решил попиариться на беде тысяч своих соотечественниц.

«Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, а для построения авторитарного режима», — сообщил он.

Это, конечно, просто политические лозунги. Они ничем не отличается от тех, кто отправил десятки тысяч солдат на Курщину. Те, кто выжил, больше не нужны Киеву. Там, видимо, боятся, что пленные начнут говорить правду.

«Я вообще не понимаю, зачем мы вторглись в Курскую область», — заявил один из военнопленных солдат ВСУ.

Они теперь пытаются убедить своих соотечественников: вранье киевского режима уже перешло все границы. И единственный способ выжить после мобилизации — сдаться российским военным.

«Украинским военным, которые сдаются в плен в Курской области, гарантируют жизнь и достойное обращение. Об этом говорят сами пленные. Буквально на камеру, причем не в СМИ. Им разрешили запустить проект „Украина пропадает без вести“, который помогает искать родных», — рассказала корреспондент.

Простые украинцы пишут им со всей страны. Для многих это теперь последняя надежда выяснить хоть что-то о судьбе родственников, отправленных умирать на Курскую землю. За время работы интернет-проекта поступило уже больше тысячи запросов.

«Я постоянно об этом говорю в каждом видео, что российские военнослужащие помогают нам в поисках без вести пропавших. Они подают запросы в места содержания военнопленных в госпитали, ну, где находятся военнопленные, чтобы помочь людям, потому что им никто не помогает на Украине», — сообщил Александр Мусийчук, администратор проекта «Украина пропадает без вести».

Бывшие солдаты ВСУ признаются, что прозрели только в плену, когда почувствовали человеческое обращение и со стороны посмотрели на происходящее в Киеве. Поняли, кто их истинный враг и лучше уж будут в плену, лишь бы снова не попасть в окопы.