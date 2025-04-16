Есть схожие признаки: как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врачи заметили, что люди часто путают симптомы инфаркта со сбоем в работе нервной системы.

Симптомы панической атаки часто путают с сердечным приступом. О том, как отличить одно от другого, изданию Газета.ру рассказали врач-невролог Сюзанна Херимян и врач-кардиолог Ирина Тарасова.

По словам специалистов, к медикам часто приходят люди, жалующиеся на проблемы с сердцем, но выясняется, что с этим органом все в порядке. Таких пациентов перенаправляют к неврологу, так как описываемые симптомы могут быть характерны и для панических атак.

Отличить одно от другого можно по нескольким признакам, заверяют эксперты. Например, при панической атаке боль колющая острая и «блуждающая» по грудной области. Нередко она локализуется в сердце и усиливается при глубоком вдохе.

При инфаркте дыхание на боль не влияет. Ощущается она давящей и жгучей, может отдавать в левую руку, плечо, челюсть или спину.

Физическая активность при сбоях в работе нервной системы часто помогает облегчить состояние. А вот если подводит сердце, то, напротив, усиливает боль, объясняют медики.

Паническая атака протекает от пяти минут до получаса, затем постепенно стихает. Сердечный приступ длится от 15 минут и больше, при этом боль может только нарастать.

Одышка без удушения, онемение или покалывание пальцев, сильный страх и ощущение того, что все вокруг нереально — это признаки панической атаки. А вот сердечный приступ может сопровождаться холодным потом, слабостью, тошнотой, рвотой, головокружением и нерегулярной частотой пульса, рассказали врачи.

Прием нитроглицерина, как правило, но не всегда при проблемах с сердцем облегчает боль, а при перегрузке нервной системы либо не дает эффекта, либо усиливает головную боль, заметили эксперты.

Они также посоветовали перестраховаться и при малейших сомнениях в ваших ощущениях вызывать скорую помощь. Потому что инфаркт может случиться и у здорового человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как стресс может негативно сказаться на иммунитете.