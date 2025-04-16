«Буду считать — сойду с ума»: Басков поделился тонкостями ремонта в своем доме
Певец Николай Басков рассказал о процессе обустройства своего дома
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
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Зарубежным оригинальным предметам мебели исполнитель предпочитает отечественные аналоги.
Ремонт — дело небыстрое и довольно затратное, особенно когда есть понимание того, что хотелось бы увидеть в финале. Об оформлении интерьера в своем доме рассказал народный артист России Николай Басков на фестивале «Удачные песни» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
Основной причиной продолжительных работ певец назвал невозможность приобретения всех необходимых материалов в России.
«Еще долго, потому что задержки огромные. Ткани у нас все равно не ткут, например. Приходится ждать. Полгода вот ждем. Российские просто не делают так, не подходит», — пояснил он.
Басков поделился, что у него далеко не простой дом, а «умный». К тому же в нем все выверяется до мелочей и подбирается со вкусом. Исполнитель отметил, что для интерьера использует качественные отечественные вещи, похожие на зарубежные.
«У меня „умный“ дом, российский. Всю мебель мне делала российский дизайнер, потрясающе, просто, один в один, как с итальянским брендомю Даже лучше сделали», — рассказал певец.
Особую любовь певец, вероятно, испытывает к Италии, поскольку именно в стиле этой страны у него выполнено рабочее пространство.
«Когда мне пришел кабинет итальянский, то мне не понравилось, что там дырки были, не было комодов таких, шкафов. Мне наши российские производители сделали один в один просто, в чистоту, даже не придраться», — восхитился исполнитель.
Стоимость, в которую обошелся ремонт Басков не назвал, потому что, по его словам, сложить все расходы довольно сложно.
«Если я буду считать, я с ума сойду», — заявил он с улыбкой.
Несмотря на долгий и дорогостоящий ремонт в доме, деньги на дополнительные расходы у исполнителя все же остаются.
«Ем я мало, любят меня бесплатно», — с иронией заключил он.
Ранее, писал 5-tv.ru, Басков высказался о поколении молодых артистов.