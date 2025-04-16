Идеальный штурм: 80 лет назад началась Берлинская наступательная операция

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Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Капустянский; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

Ко Дню Победы на всей территории ФРГ пройдут 14 акций «Бессмертного полка».

80 лет назад началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Чтобы овладеть столицей рейха, была разработана подробная схема города и всех подступов к нему. Составить карты помогли летчики-разведчики, которые сделали более 16 тысяч аэрофотоснимков, а также полученные от пленных немцев показания и трофейные документы.

К апрелю 1945-го гитлеровская армия все еще представляла собой грозную силу. К немецкой столице были стянуты не только части вермахта, но и эсэсовцы всех мастей. Ширина фронта боевых действий растянулась на 300 километров. О том, как брали немецкую столицу, до сих пор помнят участники тех кровопролитных боев. Алексею Дмитриевичу Самохину — 100 лет.

«Операция — не из простых операций. Во-первых, перед Берлином была сосредоточена не одна армия, а пять армий. Задача была у всех одна: как можно быстрее и без потерь овладеть именно этой столицей», — заявил ветеран Алексей Самохин.

На официальные мероприятия ко Дню Победы, которые пройдут в ФРГ, ни российское, ни белорусское посольство не приглашают. Но это не помешает почтить память тех, кто погиб, освобождая мир от фашизма. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Это является абсолютным приоритетом не только посольства, но и всех российских загранучреждений в Германии. Не секрет, что здесь, в ФРГ, находятся более 4000 российских воинских захоронений в самых разных частях страны. Это и боевые могилы, это могилы узников концлагерей, куда мы тоже обязательно приедем. Это могилы жертв принудительного труда, насильственно угнанные наши граждане, которые тоже здесь в большом количестве похоронены. Постараемся никого не забыть», — заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По словам дипломата, в Германии пройдут 14 «Бессмертных полков», и заявки продолжают поступать. Это уже согласованные с местными властями акции.