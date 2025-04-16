Масштабный пожар охватил поля сухостоя в Республике Татарстан

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Огонь бушевал несколько часов, тушение осложняли погодные условия.

В поселке под Казанью вспыхнули гектары сухой травы. В темноте огненное зарево было видно за несколько километров.

Тушение осложнял сильный порывистый ветер. Огонь угрожал перекинуться на жилые кварталы, но дома удалось отстоять.

На помощь сотрудникам МЧС пришли жители поселка. Они лопатами забрасывали огонь землей. Полностью справиться с пламенем получилось только спустя несколько часов. Причину ЧП сейчас выясняют.