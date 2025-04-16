Кулич раздора: подарок принцу Гарри вызвал скандал на Украине

Фото: Reuters/Isabel Infantes

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В Киеве не смогли решить, насколько презент «русский».

Младший сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, в ходе визита во Львов получил в подарок «русский» кулич, из-за чего в украинских медиа произошел крупный скандал. Об этом во вторник, 15 апреля, стало известно из издания Украины «Телеграф».

Взгляды украинцев относительно инцидента в соцсетях не сошлись. Одна часть аудитории посчитала, что в центре внимания традиционная паска — пасхальный хлеб в южнорусской и украинской кухнях, а другая, что герцогу Сассекскому вручили именно «русский» кулич.

К вопросу подключились эксперты. Так, исследователь украинской гастрономической культуры Елена Брайченко отметила, что принц Гарри забрал свойственную для Харьковской и Сумской областей устоявшуюся паску.

При этом хлебобулочное изделие, подаренное члену королевской семьи Британии, было украшено сверху белой глазурью, а так чаще всего делают на территории России. В то же время украинские куличи обычно дополняются «косичкой» и крестом.

В этот же день Киевская городская государственная администрация (КГГА) отправила запрос на ограничение проведения массовых пасхальных богослужений и на возможность их посещения в формате онлайн-трансляции.

Отмена времени комендантского часа не планируется в момент Пасхи на Украине. Ограничение будет действовать с 00:00 до 05:00 по московскому времени.

Ранее, писал 5-tv.ru, принц Гарри внезапно приехал на Украину.