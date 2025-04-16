Российские танкисты готовятся к выполнению боевых задач. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Занятия на полигоне формируют у бойцов необходимые реакции и слаженность.

Танкисты Южной группировки войск проводят обкатку и пристрелку модернизированных танков Т-80БВМ на полигоне в тыловом районе специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Учения проходят на участке по рельефу и обстановке, схожем с районами предполагаемого применения танков в ходе боевых операций. Военнослужащие отрабатывают вождение по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, оттачивая навыки маневренности танков в сложных условиях.

Особый акцент сделан на огневой подготовке. Экипажи выполняют боевые стрельбы как с места, так и в движении, а также с закрытых огневых позиций. Стрельба ведется штатными боеприпасами из основного орудия и пулемета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.