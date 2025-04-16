«Воссоединился с тобой»: Перминова отдыхает на Мальдивах с молодым бойфрендом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пара не так давно подтвердила статус отношений.

Модель Елена Перминова, которая еще вчера блистала на показе «Яндекс Маркета», теперь наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании своего избранника — манекенщика Тараса Романова. Об этом стало известно из публикаций Тараса в социальных сетях.

Молодой человек поделился серией фотографий с тропических островов, где запечатлены моменты его совместного отдыха с любимой. В одном из видео Елена демонстрирует букет цветов и кокос, а также есть снимок, где пара позирует вместе. К этому фото Романов добавил трогательную подпись на английском: «Воссоединился с тобой», сопроводив ее эмодзи в виде сердца.

Фото: Instagram*/tarasvromanov

Исходя из информации, ранее поступившей в СМИ, 38-летняя Елена Перминова и 29-летний Тарас Романов состоят в романтических отношениях. Об этом стало известно после того, как Елена объявила о расставании с 65-летним миллиардером Александром Лебедевым, от которого у нее четверо детей.

Пара недавно также появилась вместе на премии LVMH Prize в Париже, публично подтвердив свой статус. Теперь Романов и Перминова активно делятся совместными фотографиями в соцсетях и регулярно отдыхают вместе. Однако бывшая девушка Романова выразила сомнения, утверждая, что его интерес к Перминовой может быть связан с корыстными целями.

Ранее, писал 5-tv.ru, Елена Перминова впервые вышла в свет с молодым бойфрендом.

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