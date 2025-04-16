Посол РФ заявил о миллиардных потерях Германии от санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Такие меры воздействия приводят к убыткам и рецессии в немецкой экономике.

Потери Федеративной Республики Германия (ФРГ) от идеологически мотивированного курса составляют десятки миллиардов евро. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

По словам дипломата, речь идет как о прямых убытках от сокращения внешнеэкономического взаимодействия, так и об упущенной прибыли, а также о негативных последствиях недальновидных шагов для собственной экономики. Нечаев отметил, что сохраняющаяся рецессия в Германии во многом обусловлена неконкурентоспособными ценами на электроэнергию, ползучей деиндустриализацией, уходом промышленных производств и высококвалифицированных кадров в зарубежные юрисдикции.

«Не раз подчеркивали, что Россия открыта к возобновлению равноправного, конструктивного партнерства со всеми участниками внешнеэкономической деятельности, но руководствоваться будет прежде всего национальными интересами и интересами своих экономоператоров», — пояснил он.

При этом посол подчеркнул, что, несмотря на угрозы и санкции, лишь незначительное количество компаний с немецким участием окончательно покинуло российский рынок.

«Остальные продолжили деятельность в прежнем формате либо заявили о приостановке новых проектов. Кто-то передал управление местному менеджменту, сохранив за собой право обратного выкупа. Это свидетельствует о том, что российский рынок для немцев по-прежнему исключительно важен, несмотря на пресловутый примат политики над интересами национальной экономики», — добавил Нечаев.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ЕС недосчитались миллиарда евро после очередной инициативы председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.