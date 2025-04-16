«Не ради хайпа»: Mary Gu поделилась опытом в благотворительности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Деятельность необходимо популяризировать через соцсети, считает исполнительница.

Певица Mary Gu рассказала о том, как занимается благотворительностью, и поделилась способами привлечения к этому других людей. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном марафоне добрых дел «Новое Радио AWARDS» артистка отметила, что уже провела собственный подобный концерт, направленный на поддержку бездомных животных.

«Я люблю помогать в основном животным. У меня много своих контактов благотворительных. В прошлом году мы сами проводили благотворительный концерт», — поделилась исполнительница.

Звезда подчеркнула, что в таких делах важна огласка.

«Не кичиться, но в то же время не забывать, что без огласки это дело будет погибать», — пояснила она то, как, по ее мнению, лучше делиться подробностями помощи нуждающимся.

Однако, по словам Mary Gu, популярным людям в социальных сетях стоит транслировать личный опыт и лучше делать это скромно, так как, исходя из ее наблюдений, некоторые подписчики могут уходить, когда видят посты о добрых делах.

Исполнительница также рассказала, как эффективнее привлекать людей к благим поступкам.

«Знаю, что блогеров, которые снимают, как делают добрые поступки, осуждают. На самом деле, такой контент имеет место быть, если его человек снимает не ради хайпа», — рассказала она.

Певица предложила несколько способов, с помощью которых можно повысить интерес к благотворительности: выложить QR-код на соответствующий фонд, записать по теме короткое видео, популяризировать подобную деятельность через интернет.

«Главное — ваш посыл, и чтобы ваше действие было благим», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Mary Gu хочет стать матерью.