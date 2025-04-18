На высокой ноте: Овечкин забил «Питтсбургу» и обновил свой рекорд

Овечкин забил в матче НХЛ против «Питтсбург Пингвинз»

Фото: Reuters/Geoff Burke

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Российский форвард уходит в отрыв.

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин забил в матче против «Питтсбург Пингвинз» и обновил свой рекорд по числу заброшенных шайб.

Встреча прошла в ночь на пятницу в Питтсбурге. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. Российский форвард отличился во втором периоде игры.

Для Овечкина эта шайба стала 897-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 44-й в нынешнем сезоне.

Эта встреча была заключительной в текущем регулярном чемпионате. Впереди у «Вашингтон Кэпиталз» плей-офф НХЛ. Соперником команды Александра Овечкина в первом раунде Кубка Стэнли станет «Монреаль Канадиенс». Первый матч серии до четырех побед пройдет в ночь на 22 апреля в Вашингтоне и начнется в 2:00 по московскому времени.

«Вашингтон Кэпиталз» выигрывал Кубок Стэнли один раз в своей истории — в сезоне-2017/18. Овечкин по итогам того сезона получил приз «Конн Смайт Трофи», вручаемый самому ценному игроку плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В прошлом сезоне команда, за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский, обыграла в семи матчах финальной серии «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эмоциях, которые испытывал Овечкин, когда наконец-то побил рекорд Гретцки.