МВД поможет получить российское гражданство немцу после его разговора с Путиным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Мужчина проживает во Владимирской области.

Гражданину Германии Максиму Житникову, который переехал в Россию, в МВД РФ помогут оформить российский паспорт. Об этом стало известно из сообщения официального представителя ведомства Ирины Волк.

Накануне с мужчиной пообщался президент России Владимир Путин. Глава страны поговорил с собеседником по-немецки. Разговор состоялся в ходе заседания президиума Госсовета.

По словам Волк, Житников отмечал, что переселился на российскую территорию, поскольку в Европе его не устраивала пропаганда нетрадиционных ценностей. К тому же мужчина женат на гражданке России, с которой воспитывает двоих детей.

Сейчас гражданин Германии проживает и работает в поселке Доброград Владимирской области, но зарегистрирован он в Пермском крае. Уточняется, что представители органов правопорядка окажут всю необходимую помощь Житникову.

До этого Владимир Путин приветствовал переезд в Россию тех, кто разделяет ее ценности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пообщался на немецком языке с гражданином ФРГ, переехавшим в Россию. Лидер государства пообещал решить вопрос с гражданством мужчины.