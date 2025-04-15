Нерукопожатный? Немца оштрафовали за объятия с Олафом Шольцем

Житель Германии заплатит по суду 4,5 тысячи евро за прикосновение к Шольцу

Фото: Reuters/Lisi Niesner

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Мужчина принес извинения.

Жителя Франкфурта-на-Майне суд оштрафовал на 4,5 тысячи евро за то, что он обнял Федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом стало известно из сообщения информационного агентства DPA.

Уточнялось, что немец в этот момент находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчина миновал охрану канцлера ФРГ и добрался до политика. По имеющимся данным, немца также лишили водительских прав.

«Окружной суд Франкфурта во вторник признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении, назначив ему штраф в размере 4,5 тысячи евро и лишив его водительских прав на два с половиной года», — отметили в материале.

Случай пришелся на май 2023 года. Мужчина под воздействием запрещенных веществ присоединился на личном автомобиле к кортежу Шольца и таким образом проехал на летное поле аэропорта во Франкфурте. Затем гражданин Германии покинул машину и направился к канцлеру, который должен был сесть на государственный лайнер. Мужчина подошел к Шольцу, пожал тому руку и заключил в объятия.

Немец был задержан на месте. Он признавался, что посчитал кортеж политика свадебным.

В ходе судебного разбирательства мужчина извинялся перед канцлером за инцидент. По информации Lenta.ru, через четыре месяца после инцидента, 50-лентего немца ловили за вождением в состоянии наркотического опьянения.

При этом сам Шольц спокойно воспринял действия мужчины. Тогда как в МВД Германии ситуацию посчитали неприемлемой и задумались о безопасности политика.

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