Горячая месть: в Уфе обиженная женщина подожгла авто и напала на жену владельца

В Уфе женщина подожгла машину на парковке во дворе и напала на женщину

Фото, видео: 5-tv.ru

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Очевидцы помогли ее задержать.

В Уфе женщина устроила поджог машины бывшего соседа. Когда выбежали автовладелец, нарушительница напала на его жену. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, история мести тянется еще с 2022 года. Тогда у женщины рушился брак. Развод проходил тяжело — на стороне ее мужа оказалась соседка с пятого этажа. Именно она выступила свидетелем в суде и поддержала мужчину.

После развода она переехала, но, как выяснилось, затаила глубокую обиду. Год назад женщина подкараулила ту самую соседку и нанесла ей несколько ножевых ранений. Соседка чудом выжила, а женщина оказалась под следствием. Казалось бы, все: расследование, дело в полиции, новые границы. Но не тут-то было.

Сегодня женщина вернулась. Утром она подожгла автомобиль мужа своей бывшей соседки на проспекте Октября, 65/2. Когда машина вспыхнула, женщина пошла дальше — снова попыталась напасть на ту самую соседку. На этот раз свидетели оказались рядом и не дали довести задуманное до конца. Пострадавшей помогли на месте, а женщину задержали прибывшие полицейские.

Теперь ей грозит не только ответственность за поджог, но и новое уголовное дело за повторное нападение.

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