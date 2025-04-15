Путин пообщался на немецком языке с гражданином ФРГ, переехавшим в Россию
Путин пообщался на немецком с гражданином ФРГ, переехавшим в поселок Доброград
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru
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Это произошло на заседании президиума Госсовета.
Президент России Владимир Путин пообщался на немецком языке с гражданином Германии, который переехал в российский поселок Доброград во Владимирской области. Это произошло на заседании президиума Государственного совета, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Немец попросил российского лидера помочь с получением паспорта гражданина РФ. В ответ Путин пообещал решить этот вопрос.
Во время заседания Путин поприветствовал переезд в Россию всех, кто разделяет ценности нашей страны.
Кроме того, в ходе заседания президент РФ упомянул, что банки взимают дополнительные комиссии с ипотечников. Путин назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал навести порядок в этой сфере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали переговоры с Уиткоффом шагом ко встрече Путина с Трампом. На днях спецпосланник американского лидера посетил Россию. Уиткофф до визита в Санкт-Петербург посоветовал Трампу на официальном уровне признать новые регионов в составе России. По его мнению — это самый быстрый путь прекращения огня на Украине.