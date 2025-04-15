Российские синхронистки вернулись в Москву после победы на этапе Кубка мира

Синхронистки Дорошко и Гайдай вернулись домой после победы на этапе Кубка мира

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они обошли украинских соперниц Дарью Мошинскую и Анастасию Шмонину.

Российские синхронистки взяли золото на этапе Кубка мира в Египте. Майя Дорошко и Татьяна Гайдай выиграли соревнования дуэтов на этапе Кубка мира в Египте. Этот старт стал первым для российских спортсменок после возвращения на международную арену.

Дорошко и Гайдай заявили самую сложную программу и по итогам ее исполнения на 6,44 балла обошли украинский дуэт Дарья Мошинская/Анастасия Шмонина. На 11,76 балла — представительниц Канады Одри Ламот и Чимену Ортис Монтано.

Еще одна российская пара, 18-летние Анастасия Сидорина и Вероника Соколова, замкнули первую десятку.

Для Дорошко и Гайдай этот турнир закончен, а Сидорина с Соколовой еще покажут произвольную программу. Гайдай также выступила с технической программой у солисток, заняв девятое место — победу здесь праздновала Клара Блейер из Германии.

А вторую медаль дня сборной России принесла группа. В этом виде программы выступал юниорский состав, самым старшим в нем, Елизавете Бренер и Светлане Павловой всего по 17 лет. Также в группу входят 16-летние Анна-Мария Фомичева, Александра Кленина, Елена Шабанова и Алиса Шевченко, 15-летние Лика Чечура и Полина Чибисова. Они лишь из-за пенализации в восемь баллов уступили второе место команде Японии. А победили действующие чемпионки мира — из Испании.

В субботу на Кубке мира дуэты выступят с произвольной программой, а команды — с технической.