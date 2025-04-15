Высокий гость: как проходит визит генпрокурора Краснова в ОАЭ

Фото, видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации/epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

Россия и Объединенные Арабские Эмираты создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом и отмыванием доходов.

Москва и Абу-Даби будут вместе бороться с кибер--преступлениями и отмыванием денег. Большое внимание уделят правам туристов. Для них Арабские Эмираты — одно из самых популярных направлений. Под защиту прокуроры возьмут и совместные проекты, которых становится все больше. О чём ещё шла речь во время рабочего визита Игоря Краснова в Абу-Даби, узнал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Белоснежный Aurus рядом с такой же искрящейся белизной — главной мечетью Абу-Даби. График Игоря Краснова расписан по минутам — нужно успеть на все встречи. Пока генпрокурор общается с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, его уже ждут.

«В министерстве внутренних дел российского генпрокурора готовятся встретить с размахом. Здесь даже — почетный караул. Наглядное доказательство: отношения двух стран уже не просто партнерские, а дружеские», — отметил корреспондент.

В 40-градусную жару гвардейцы выстраиваются на улице, чтобы встретить высокого гостя.

Один из осязаемых результатов визита: генеральные прокуратуры России и ОАЭ создают совместную рабочую группу. Это новый механизм сближения двух правовых систем.

На экспертном уровне обсуждать будут и конкретные запросы по уголовным делам, и общие проблемы, например как защитить права туристов, — только в прошлом году два миллиона граждан России посетили Эмираты.

«С учетом возрастающих темпов взаимного туризма в целях оперативного реагирования на возможные нарушения прав наших граждан предлагаю подключить к деятельности данной группы представителей посольств России и Объединенных Арабских Эмиратов, а первое ее заседание провести 15 мая в Казани во время Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», — подчеркнул Краснов.

Экономическое сотрудничество как раз и говорит само за себя. Товарооборот — на рекордном уровне: в прошлом году превысил десять миллиардов долларов. Растут и взаимные инвестиции, в сумме они уже больше 40 миллиардов.

«Основные отрасли, которые важны и интересны и России, и Арабским Эмиратам, в первую очередь — это высокая энергетика и логистика. Что касается высокой энергетики, это в первую очередь технологии добычи и новые напревления в области высокой энергетики», — пояснила экономист и политолог Инна Литвиненко.

Совместные проекты нуждаются в правовой защите, и это — одна из целей визита российского генпрокурора. Возможностей теперь гораздо больше: с прошлого года Эмираты официально присоединились к БРИКС — ведущему экономическому клубу.

«БРИКС становится удобным общим знаменателем как в экономике — здесь и Альянс по искусственному интеллекту, зерновая биржа, инвестиционная платформа — так и по линии отдельных ведомств. Москва и Абу-Даби общаются теперь чаще и понимают друг друга лучше», — добавил Золотницкий.

Развивать сотрудничество планируют на всех уровнях. В программе Игоря Краснова в Абу-Даби — еще много пунктов.