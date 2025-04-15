«Не только коллеги»: Марина Кравец о дружбе с мужчинами в шоу-бизнесе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Артистка чувствует себя максимально комфортно в окружении мужского звездного коллектива.

Актриса и телеведущая Марирна Кравец уверена, что дружба в шоу-бизнесе существует. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном музыкальном марафоне «Новое Радио AWARDS».

Артистка уверена, что дружба между людьми, занятыми в публичной сфере, существует. Она и сама состоит в теплых отношениях со своим коллегой.

«Да-да, однозначно, да. В частности, мы с Демисом Карибидисом уже долгие годы не только коллеги, не только друзья. Но еще он крестный моей младшей дочки. Я очень рада, что он согласился», — поделилась Кравец.

Марина напомнила, что работает в преимущественно мужском коллективе и чувствует себя там максимально комфортно. Да и с немногочисленными женщинами-коллегами она не конфликтует. Артистка старается никому не завидовать, да и на себе косых взглядов не замечала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Кравец рассказала о своем отношении к долгам. Телеведущая призналась: часто выручает друзей и знакомых, только вот многие принимают ее помощь как должное.