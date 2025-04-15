«Будем ездить»: Юрий Куклачев о выступлениях в Донбассе и приграничных регионах

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев будет ездить с концертами в Донбасс

Фото: vkvideo.ru/ТатаркаFM/tatarkafmofficial

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Семья всецело поддерживает народного артиста РСФСР в его общественной позиции.

Сыновья народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, Дмитрий и Владимир, поддерживают отца в его желании выступать на прифронтовых и фронтовых территориях.

Единственная проблема — не всегда получается привезти туда кошек. Об этом Юрий Куклачев рассказал в новом выпуске проекта Лилии Абрамовой (Татарка FM) «Откровенно с Татаркой».

Народный артист РСФСР признался, что горд позицией своей семьи и собирается и дальше выступать для людей, которые попали в тяжелую ситуацию.

Фото: vkvideo.ru/ТатаркаFM/tatarkafmofficial

«Мы побывали в Белгородской области. Как все прошло? Дети были счастливы. Они очень тепло нас встретили, долго аплодировали, не хотели отпускать, просили сфотографироваться и автографы. В общем, все прошло замечательно, и они были искренне рады», — признался Куклачев.

Артист заявил, что дети тоже хотят быть счастливыми, поэтому он продолжит радовать их своими выступлениями.

«Поэтому мы ездим туда и будем ездить. Два года назад мы были в Луганске. Разговаривали с детьми, со взрослыми. Они говорят: „Мы ждем, когда к нам приедет Юрий Куклачев“. Ну, сейчас, понятно, вряд ли получится. Кошки ведь боятся взрывов», — отметил Куклачев.

Он вспомнил, как открывал цирк в Ворошиловграде — сейчас это Луганск. У артиста там живут родственники, в Донецке живет сестра. Куклачев признался, что поддерживает с родными связь.

«Мои дяди по материнской линии были шахтерами. Они копали уголь. Кто-то уехал в Луганск, кто-то в Донецк <…> Белгород, Курск, вся приграничная зона — мы там бываем. И за это люди передают нам свое уважение», — заявил артист.

В 2024 году Юрий Куклачев перенес инфаркт. После восстановления дрессировщик продолжил работать в собственном цирковом коллективе Театра кошек Юрия Куклачева и радовать общественность своим творчеством.