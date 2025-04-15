Землетрясение в Сан-Диего: слоны прикрыли собой своих детенышей

Слоны прикрыли собой своих детенышей во время землетрясения в Сан-Диего

Фото, видео: www.globallookpress.com/zoo elephants and babies; 5-tv.ru

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Как только поверхность содрогнулась, взрослые особи окружили малышей, закрывая их от опасности.

Слоны в зоопарке Сан-Диего бросились защищать своих детенышей от землетрясения. Как только поверхность содрогнулась, взрослые особи окружили малышей, закрывая их от опасности.

Так животные простояли несколько минут, и когда угроза миновала — разошлись. Землетрясение магнитудой 5 произошло накануне на юге Калифорнии. На данный момент информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.