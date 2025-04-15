Женщина заперла трех сыновей в неотапливаемой бане на две недели под Петербургом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело об истязании детей.

В Ленинградской области полиция задержала женщину, которая морила голодом своих детей. Три брата, младшему из которых семь лет, около двух недель жили взаперти в холодной бане.

Туда их после ссоры выселила собственная мать. В полицию обратились соседи. Они рассказали, что дети ходили в рваной одежде, не посещали школу и регулярно просили еду.

Сейчас их доставили в больницу. Известно, что горе-матери 41 год, следователи настаивают на ее аресте. Решение в ближайшее время вынесет суд.