Директор СВР Нарышкин: в случае агрессии НАТО пострадают прежде всего Польша и Прибалтика

Нарышкин: в случае агрессии НАТО пострадают прежде всего Польша и Прибалтика

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на встрече обсудили вопросы глобальной безопасности.

Страны-провокаторы первыми пострадают в результате возможной агрессии Североатлантического альянса против России и Белоруссии. Об этом заявил глава внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что речь идет о Польше и республиках Прибалтики, где наращивают военную активность. Более того, в Варшаве предложили разместить на своей территории американское ядерное оружие. Активно вооружаются и другие страны.

«Мы видим повышение военной активности государств НАТО у наших границ. Мы чувствуем и видим, что европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия, повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта, поэтому нам надо действовать на упреждение», — сообщил директор Службы внешней разведки.

Сергей Нарышкин сейчас находится в Минске. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждали вопросы глобальной безопасности.