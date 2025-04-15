Целенаправленный удар по мирным жителям: последствия атаки ВСУ на Курск

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Минувшей ночью российские бойцы отразили масштабное воздушное нападение со стороны врага.

Этой ночью российские военные отразили масштабную воздушную атаку со стороны Украины. Вражеские беспилотники сбивали в Подмосковье, в районе Воронежа, Брянска и Орла. Но основной удар выдержала Курская область. Там уничтожили 109 украинских дронов.

Киевские формирования целились по гражданским объектам. В том числе — по жилым домам и станции скорой помощи. К этой минуте известно о погибшей женщине, есть пострадавшие. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Курской области сейчас работает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Это был целенаправленный удар украинских боевиков по мирным жителям Курска. Поражающие элементы, которыми были начинены дроны, сейчас рассыпаны по двору — это стальные шары, чтобы жертв среди гражданского населения было как можно больше.

«Украинский дрон врезался в восьмой этаж. Сразу возник пожар. Здесь нет никаких военных объектов. Вот детская площадка, рядом школа», — уточнил корреспондент.

Жители рассказывают, как проснулись от взрывов, как начали в спешке эвакуироваться из своих квартир. Огнем были объяты верхние этажи. Дым был и в подъездах.

«Спасло то, что идет кухня, а зал и спальня у нас дальние были», — поделилась местная жительница Надежда Вартанян.

«У меня дед-инвалид, я даже не заметила, что не надо на лифте. Мы бы там застряли, и все», — рассказала еще одна местная жительница, Анастасия Трубицына.

Еще один удар — по жилому дому в противоположном районе города — тоже спальный двор. Пожилая женщина, которая находилась в квартире, погибла от осколочных ранений после детонации беспилотника.

ВСУ били и по частному сектору. На одной из улиц в результате детонации беспилотника практически дотла сгорел частный дом. На эту минуту уже ранены девять человек, шестеро из них — в больницах.

«Ночью бахнуло, супруга вскочила в чем была и выскочила», — вспоминает житель Курска Александр Онуфриенко.

В небе над Курском дроны появились после полуночи, в городе заработала сирена. Неонацисты направляли на жилые кварталы ударные коптеры в течение часа, большинство ПВО перехватила.

«Сначала была слышна работа ПВО — 15 залпов. Потом разбились окна. На кухне на балконе разбилось окно, и мы вышли во двор. 355 квартир в доме. Мирные жители просто спали — два часа ночи», — отметила местная жительница.

Неонацисты пытались парализовать работу и станции скорой медицинской помощи. Осколки повредили 15 машин.

«Это объект здравоохранения и в том числе социальный объект. Нанесение ударов по здравоохранению — это уже о многом говорит, об отношении противоположной стороны», — считает главный врач Курской областной станции скорой помощи Константин Хруслов.

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о теракте. Повреждения фиксируют сотрудники администрации — всего в Курске пострадали 24 дома. Некоторые жильцы находятся в пунктах временного размещения. Там и оказывается вся помощь.