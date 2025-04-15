Виновата Украина: Меган Маркл нарушила запрет королевы Елизаветы II

Фото: www.globallookpress.com/Dave Warren

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Поступок жены принца Гарри вызвал гнев у близких монарха.

Актриса Меган Маркл спровоцировала новый скандал, разместив в своем личном блоге сообщение от министра Украины Юлии Свириденко, где та называет жену принца Гарри «Вашим королевским высочеством». О нарушении запрета королевы Елизаветы II сообщило британское издание Daily Beast.

Все дело в том, что еще при жизни Елизавета поставила ограничение своему внуку Гарри и его супруге на использование титула «Ваше королевское высочество». Из-за того, что принц с женой приняли решение отказаться от своих королевских обязанностей и переехать в Штаты, бабушка Гарри поставила ультиматум. Титул супруги могут сохранить за собой, но публично его использовать строго-настрого запрещено.

Опубликовав сообщение от вице-премьера Украины, Маркл автоматически нарушила волю королевы. Ее действия вызвали гнев у близких монарха. Так, друг короля Карла III подчеркнул, что действия Маркл недопустимы, и сын Елизаветы будет очень недоволен.

Один из приятелей принца Уильма заявил, что жена Гарри специально опубликовала это письмо, чтобы проверить реакцию общественности. Близкие королевской семьи уверены, что актриса отдавала всем своим действиям отчет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри обвинил королевскую семью в давлении. По словам герцога Сассекского, его лишили круглосуточной охраны, чтобы воспрепятствовать началу его новой жизни. Принц уверен, что таким образом его пытались заставить вернуться на родину.