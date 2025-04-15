Не золотое, а простое? Почему цены на яйца перед Пасхой в этом году не растут
Биотехнолог Мясникова: в магазинах должны быть аппараты для проверки яиц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Качество данного продукта контролируется на нескольких этапах.
В каждом продуктовом магазине должны быть установлены аппараты, позволяющие проверить яйца на свежесть. Об этом изданию aif.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.
По словам эксперта, если покупатель сомневается в свежести продающихся яиц то, он может запросить овоскоп для проверки. Закон обязывает каждую торговую точку иметь данный прибор. Кроме того, каждый человек может запросить сертификаты и результаты анализа данного продукта.
Однако не стоит переживать из-за того, что в этом году в преддверье Пасхи цены на яйца не взлетают, как обычно, а наоборот, опускаются. На качестве это не сказывается. И сроки годности тут не причем.
«В реальности стабилизировать рынок помогло наращивание отечественного производства. Внутренние потребности обеспечены практически в полном объеме», — заверила Мясникова.
У нас повысилось производство этого продукта и сократился процент импортного товара, пояснила биотехнолог. Запасы розничных торговых сетей позволяют удовлетворить потребности в яйцах даже в условиях повышенного спроса. К тому же долгосрочные контракты на поставки и собственное торговые марки помогают регулировать графики и объемы привозимой продукции. Это позволяет не допустить дефицита и стабилизировать ценообразование, уверена специалист.
Мясникова подчеркнула также, что качество яиц контролируется на нескольких этапах. Перед тем, как поступить на прилавки, проводится ветеринарно-санитарная экспертиза в аккредитованных лабораториях Россельхознадзора.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что цены на пасхальные продукты возьмут под контроль.