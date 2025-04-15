Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту* за реабилитацию нацизма

Фото, видео: Альберт Дзень/ТАСС; 5-tv.ru

Он проведет пять с половиной лет в колонии-поселении.

Суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту* за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщил корреспондент «Известий».

Исполнитель приговорен к 5,5 годам колонии-поселения, его обвиняют в реабилитации нацизма в декабре прошлого года. Гособвинение просило заключить Шарлота под стражу на семь лет и пять месяцев в колонии общего режима. На слушании артист попопросил прощения у жителей России.

Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, затем его этапировали в Самару. В отношении певца были возбуждены сразу три уголовных дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Из СИЗО певец записал видеообращение, в котором попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих, которых оскорбил.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали видеозаписи, на которых Шарлот оскорбляет чувства верующих и глумится над символами воинской славы. На видео певец уничтожал георгиевские ленты, уничижительно перепевал песню «День Победы» и читал оскорбительные стихи про патриарха Кирилла.

23 июля 2024 года певца Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский городской суд принял решение прекратить рассмотрение административного дела в отношении комика Данилы Поперечного*. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что юмориста обвиняли в дискредитации российской армии. В ноябре его штрафовали его на 50 тысяч рублей из-за поста в социальных сетях об Украине. Однако в связи отсутствием событий правонарушения дело закрыли.

* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ