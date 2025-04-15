«Одна стоит на сцене»: Алсу рассказала, как относится к певице Адель

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Исполнительница хита «Зимний сон» также высказалась о творчестве Бейонсе и Леди Гаги.

Все исполнители разные. Кто-то превращает выступления в масштабное шоу, а кто-то предпочитает собирать публику голосом. Об этом рассказала корреспонденту 5-tv.ru заслуженная артистка России Алсу.

Она не согласна с тем, что использование фейерверков или невероятных спецэффектов может отвлекать зрителей от главного человека на сцене — певца.

Алсу привела в пример таких мировых звезд, как Бейонсе и Леди Гага. Несомненно, их концерты поражают танцами, вспышками и необычными номерами, но при этом обе — прекрасные вокалистки. И вместе с тем, есть немало тех, кто собирает стадионы и без ярких зрелищ. Одна из таких звезд — британская исполнительница Адель.

Певица Адель выступает в Мюнхене. Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

«Есть такая певица Адель, которая одна стоит на сцене, на огромнейшей сцене и поет свои душераздирающие баллады. И на нее ходят не меньше людей. Поэтому тут от артиста зависит», — ответила знаменитость.

Алсу также отметила, что в шоу-бизнесе среди звезд есть конкуренция. Но она надеется, что никто друг другу не завидует.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Алла Рид высказалась о блогерах, которые неожиданно запели.