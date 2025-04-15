Постотпускной синдром: почему люди часто болеют после продолжительного отдыха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Врач объяснила, как проще влиться в рабочую среду.

Люди часто болеют во время или после отпуска, поскольку новые события вызывают в организме стресс, что, в свою очередь, приводит к снижению иммунитета. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сомнолог Оксана Садыкова в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт объяснила, что нередко после возвращения с отдыха накатывает временная апатия, которая проходит в течении одной или двух недель. И это нормальное состояние, которое называется постотпускной синдром. Оно может сопровождаться физической усталостью, снижением концентрации внимания, раздражительность, головными болями изменениями аппетита и стула.

По словам сомнолога, любое новое изменение в жизни человека, даже что-то приятное, это стресс. Реакция на изменение привычной среды.

«В ответ на стресс активируется вегетативная нервная система, что приводит к головным болям, запорам, дискомфорту в желудке, вздутию кишечника. Снижается иммунитет, поэтому возникают частые простудные заболевания во время или после отпуска. Меняется гормональный фон, вызывая раздражительность и тревожность», — объяснила Садыкова.

Помимо этого, во время отпуска меняются внутренние часы у человека. Выведение из привычного ритма влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечную, гормональную и иммунную. Поэтому, чтобы помочь организму адаптироваться, следует соблюдать режим сна и отдыха.

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