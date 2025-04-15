«Не надо стесняться»: Стас Михайлов о том, как поддерживает связь с родителями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Исполнитель дал напутствие молодому поколению.

Народный артист России Стас Михайлов с понимаем относится к тому, что его дети с возрастом могут отдаляться. Об этом он рассказал 5-tv.ru на фестивале «Удачные песни».

«Я с понимаем к этому отношусь, потому что все-таки невозможно привязать к себе людей, которые уже самостоятельно живут своей жизнью», — ответил он.

Тем не менее он советует молодым, что ощущение семьи должно быть первостепенным, дабы не потерять связь с близкими. Ведь потом наследники сами станут родителями и поймут, насколько дороги внимание и забота. Например, певец и сам старается как можно чаще связываться с родными.

«Я звоню маме: „Мама, я сел в самолет. Мама я прилетел, папа я прилетел“. И это большой кайф. И не надо этого стесняться. Потому что когда-то ты будешь понимать, что тебе также хочется, чтобы твои дети позвонили тебе. Это очень важный момент», — добавил исполнитель.

Артист и его супруга Инна воспитывают шестерых детей на двоих. У Михайлова есть двое взрослых наследников от предыдущих отношений: 23-летний сын Никита и 19-летняя дочь Дарья. У Инны схожая история: у женщины есть 31-летний сын Андрей и 25-летняя дочь Ева. Также возлюбленные воспитывают общих дочек: 15-летнюю Иванну и 13-летнюю Марию.

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