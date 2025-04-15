«Забыть не получается»: Марина Кравец рассказала о своем отношении к долгам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Телеведущая часто выручает друзей и знакомых, только вот многие принимают ее помощь как должное.

Актриса и телеведущая Марина Кравец сталкивалась с тем, что отдавала деньги в долг, которые ей потом не возвращали. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном музыкальном марафоне «Новое Радио AWARDS».

Звезда юмористического шоу Comedy Club старается помогать людям, средства и какие-то вещи направляет в благотворительные фонды. Знаменитость также может одолжить кому-то крупную сумму. Однако, к сожалению, люди не всегда считают нужным возвращать деньги обратно.

По словам артистки, в этом случае остается только простить человека. И все же о таком она не забывает.

«Простить можно. Забыть как-то не получается. Это все равно определенные выводы ты делаешь. Опять же это жизнь, ничего в этом такого нет. Ну конечно, да. Иногда уже даешь какую-то ту сумму, с которой ты знаешь, что уже никогда не встретишься. Но и с человек ты уже выстраиваешь другие отношения», — сказала она.

При этом Кравец отметила, что никто из других артистов у нее в долг не просил. У них не такие отношения.

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