«Я прекрасно выгляжу»: Алена Апина вышла на красную дорожку в провокационном наряде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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60-летняя артистка предпочитает появляться на мероприятиях в том, что отражает ее настроение.

Заслуженной артистке России Алене Апиной нравится то, какой стала ее фигура, поэтому она решилась надеть провокационный наряд. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама певица на фестивале «Удачные песни».

На красную дорожку фестиваля 60-летняя знаменитость вышла в колготках в сетку, высоких сапогах и кожаном боди с длинным рукавом. Исполнительница призналась, что решилась надеть такой провокационный наряд, так как считает, что сейчас находится в отличной физической форме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

«Это отражение сиюминутного настроения. У меня много костюмов, один из них вот такой. Сегодня настроение вот такое. Чтобы вы поспрашивали и говорили: „А, ох!“. <…> Потому что я похудела, потому что прекрасно выгляжу, потому что, но много еще почему всякого разного. И если не сейчас, то когда?» — поделилась Апина.

Артистка утверждает, что те усилия, которые певица приложила для достижения данной физической формы, она превратила в образ жизни. И не расслабляется, чтобы потом не пришлось начинать все заново. Сейчас ей нравится то, что она видит в зеркале.

А образ, в котором знаменитость предстала перед публикой, она придумала не сама. Этот наряд ей предложил профессионал.

«Что предложили, то я и взяла. Если мне напарится, то я, конечно, не отказываюсь. Как можно от такого отказаться?» — поясняет Апина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Апина призналась в любви Овечкину.