Работа FPV-дронов в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находящегося внутри личного состава противника.

Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» успешно уничтожил укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе проведения воздушной разведки позиций противника, операторами беспилотников был обнаружен замаскированный блиндаж ВСУ, предположительно использовавшийся для укрытия личного состава. Оценив ситуацию, расчет принял решение о нанесении удара с использованием FPV-дрона.

Благодаря профессионализму операторов, FPV-дрон, оснащенный боевой частью, успешно поразил цель. Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находящегося внутри личного состава противника.

«Мы прикрывали пехоту, когда она заходила на точку, на свои опорники. А так большинство работаем по блиндажам, работаем также по технике» — рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Рагнар».

42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки войск «Днепр» продолжает активно применять FPV-дроны для выполнения боевых задач, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм в зоне проведения СВО.