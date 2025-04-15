Никотиновая ловушка: названа причина снижения аппетита после курения
Нарколог Исаев: бывшие курильщики часто страдают ожирением
Фото: 5-tv.ru
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Подобный эффект наблюдается у людей, «заедающих» стресс.
После курения уменьшается чувство голода, что обусловлено воздействием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы в организме. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
Эксперт отметил, что воздействие никотина в первую очередь происходит на гипоталамус в головном мозге, отвечающий за регуляцию базовых потребностей, к которым относится чувство голода и насыщения.
Специальные рецепторы, по словам Исаева, приходят в действие после никотинового влияния, а затем мозг вырабатывает вещества, подавляющие аппетит.
К тому же специалист указал, что никотин вызывает выработку дофамина — гормона удовольствия и мотивации — нейромедиатора, который связан с системой вознаграждения. Выкуривание сигареты создает короткое ощущение удовлетворения, временно замещающее потребность в пище.
Нарколог подчеркнул, что подобный эффект чаще всего проявляется у людей, которые привыкли «заедать» стресс. Для таких курильщиков сигарета воспринимается в качестве ложной замены еды.
Другой механизм воздействия никотина на организм запускает симпатическую нервную систему. Курение ускоряет ритм сердца, происходит сужение сосудов и частично подавляется работа пищеварительного тракта.
Исаев пояснил, что этот процесс может снизить выработку желудочного сока и замедлить переваривание пищи, что уменьшает нормальный аппетит.
«Курение действительно может временно снижать аппетит — за счет прямого воздействия на мозг и на обмен веществ. Но важно понимать: это вмешательство в естественные механизмы тела», — предупредил врач.
Многие бывшие курильщики набирают лишний вес из-за последующей нормализации аппетита и компенсации удовольствия, которое до этого было от сигарет, едой. При этом психиатр уверен, что обозначенную проблему можно решить с помощью грамотного подхода.
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