«Им уже плохо»: Басков о поколении молодых артистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Певец с иронией прокомментировал их «устойчивость» на сцене.

Молодым артистам сложнее переносить долгие выступления на сцене. Об этом рассказал народный артист России Николай Басков на фестивале «Удачные песни» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос о том, возникает ли у него, как и у других современных артистов, например, желание уколоть обезболивающее перед выходом к аудитории или держать врача поблизости для экстренного случая, исполнитель ответил отрицательно. По мнению Баскова, многие музыканты, недавно обретшие популярность, просто не понимают, как сохранять активность на будущее. При этом он отметил, что остальные его коллеги, как и он сам, держатся стабильно и делают это с привычной точки зрения.

«Это артисты, которые не знают, что значит продержаться четверть века, поэтому им уже плохо. А нам всегда плохо, поэтому мы уже держимся по привычке», — иронично заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Басков признался, как справляется с эмоциональным выгоранием. Исполнитель подчеркнул, что старается избавиться в такие моменты от источников получения информации.