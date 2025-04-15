Игра в большинстве: в Бразилии на матч вышла беременная волейболистка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Врачи ограничений для продолжения работы не нашли.

Беременная волейболистка стала самой обсуждаемой спортсменкой сезона на проходящем чемпионате Бразилии. Присцила Хельдес вышла на площадку, будучи уже на пятом месяце. Врачи не нашли повода для ограничений, лишь запретили ей падать на живот в попытках спасти мяч.

Пока одни болельщики выражали восхищение и поддержку Хельдес, другие — призывали засчитать ее команде техническое поражение за игру в большинстве.