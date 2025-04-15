Более 60 боевиков одним махом: ВС РФ ударили по месту сбора ВСУ в Сумах

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

В украинском медиапространстве начали распространяться сообщения, посвященные ликвидированным.

Больше всего обсуждений сегодня — относительно атаки на украинский город Сумы. Там в самом центре накануне собрались около сотни командиров и военнослужащих ВСУ, чтобы провести награждение.

Уже после того как удар нанесли наши «Искандеры» в украинских пабликах посыпались сообщения, что это «очередные зверства русских, которые бьют по мирным». Но вот сегодня начали появляться некрологи, а там на фотографиях исключительно военные. Личности некоторых из них даже удалось установить корреспонденту «Известий» Денису Кулаге.

Не прошло и суток после ракетного удара по Сумам, как по украинским соцсетям начали распространяться некрологи, посвященные ликвидированным вээсушникам. Самый примечательный из них этот: исходя из озвученных данных был уничтожен полковник ВСУ Юрий Юла.

«В результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады — полковник Юла Юрий Андреевич», — говорится в распространенном украинскими властями сообщении.

Юла был командиром военной части А-1476. Той самой, где базируется 27-я реактивная бригада, в наличии у которой небезызвестные установки HIMARS. Сколько бед и зла принесли эти установки РСЗО мирным жителям Донбасса и Курска, публикуют практически ежедневно в своих сводках местные главы городов и районов. Но вот необычно: со вчерашнего дня вплоть до этого часа не было ни одного вражеского реактивного удара.

«Надо признать честно: мы, конечно, особое внимание уделяем уничтожению этих установок. И поэтому командование этой бригады и других бригад такого типа, оно находится под пристальным нашим вниманием», — пояснил политолог Иван Коновалов.

О том, что целью ракетного удара были высокопоставленные украинские военные чиновники, говорят и представители местной власти. Нардеп Марьяна Безуглая одна из первых сообщила об истинных причинах воскресного прилета.

«Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских местах», — заявила она на своей странице в соцсетях.

По ее данным, а также по словам бывших депутатов и отдельно мэра Конотопа, в Сумах была организована церемония награждения 117-й бригады теробороны. И как раз в воскресенье это подразделение отмечает годовщину своего создания. Время и место выбрали максимально загруженные: воскресный полдень, центр города. Из обычных жителей, по сути, сделали живой щит, что является грубейшим нарушением международного права.

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная „сходка“ украинских военачальников со своими западными коллегами», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ».

По фото видно, что два административных здания сильно разрушены, то есть удар был точным. Но украинская сторона показывает видео прилегающих улиц. И даже из того, что есть, можно выделить интересные объекты. Прежде всего это обгоревшие пикапы.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что два «Искандера» ударили по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Также приводятся данные, что в результате атаки были уничтожены более 60 боевиков.

Точное число станет понятно, когда в украинском медиапространстве появятся новые некрологи. Хотя, судя по тому, как оперативно удалили пост о полковнике Юле, сообщения о других ликвидированных будут теперь подвержены карательной цензуре.