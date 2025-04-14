Новая беда: в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Фото: www.globallookpress.com/California Coast

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На смену бушевавшим в январе пожарам в штат пришло новое стихийное бедствие.

На берегу Тихого океана вблизи города Сан-Диего в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует геологическая служба США (USGS).

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в загородных поместьях Сан-Диего», — говорится в сообщении.

По информации специалистов, очаг землетрясения находился на глубине более 13 километров. В свою очередь, толчки фиксировались в 59 километрах от города Сан-Диего и в 87 километрах от города Палм-Спрингс. Через пять минут после землетрясения были зарегистрированы не менее восьми афтершоков магнитудой до 3,5.

На данный момент нет сведений о пострадавших или о разрушениях, как и угрозы цунами.

Известно, что первоначально местные сейсмологи прогнозировали землетрясение с магнитудой до 6.

В начале этого года Калифорнию охватили пожары — Лос-Анджелес запылал в ночь на 8 января. Изначально огонь вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но затем продолжил распространяться и на другие районы. Местные власти обязали эвакуироваться более 30 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тысячи. В свою очередь, пропавшими без вести числятся 130 человек.