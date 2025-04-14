«Ком к горлу»: Овечкин рассказал об эмоциях после побитого рекорда Гретцки
Овечкин: после гола не то чтобы плакал, но слезы радости были
Фото: Reuters/Geoff Burke
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Решающая шайба заставила спортсмена испытать противоречивые чувства.
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прослезился, когда побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом рассказал в ходе пресс-конференции с российскими журналистами.
«Не то чтобы я плакал, но слезы радости были, конечно», — признался хоккеист.
6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив «вечный» рекорд Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу Овечкин забросил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Рассказывая журналистам про тот знаменательный день, хоккеист вспомнил, что что ощущал подступающий к горлу ком и даже захотел «пустить слезу» в судьбоносный момент во время матча.
Более того, по словам Овечкина, после установления снайперского рекорда 6 апреля он вспомнил всех, кто поддерживал его, родных и близких, в том числе отца, Михаила Овечкина, которого не стало в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Овечкин заявил о желании сыграть в матче между сборными России и США.