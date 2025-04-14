В Чечне взорвалась цистерна с топливом, есть погибшие

Три человека погибли при взрыве на газонаполнительной станции в Чечне

Фото: 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

На газонаполнительной станции в селе Новотерское Чеченской Республики прогремел взрыв, он унес жизни трех человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, около 16:00 на территории ГНС произошел хлопок газа в цистерне с топливом. Возгорания не последовало, но от полученных травм на месте погибли трое работников, находившихся рядом.

Следственное управление СК по Чечне возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек по неосторожности (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводят экспертизы и собирают материалы, чтобы выяснить причины взрыва и установить ответственных.

Ход расследования находится под контролем исполняющего обязанности главы регионального следственного управления.

Ранее 5-tv.ru писал, что стена магазина сотовой связи обрушилась после второго взрыва в Махачкале.