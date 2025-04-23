ВИА в сердце: какие чувства пробуждает советская музыка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Чтобы стать легендой — достаточно пропасть? Съемочная группа сериала «ВИА «Васильки» раскрыла секрет популярности песен СССР.

Теплый вечер в атмосфере гитарных струн, бьющихся в ритм шлягеров, побуждают сердце вибрировать в такт с молодостью, юностью и чем-то хорошим. Звезды на красной дорожке «ВИА «Васильки» эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru мыслями о том, почему советские группы все еще хит и рассказали, каким способом до сих пор удается покорять красавиц.

Часто жизненные периоды созвучны какой-то мелодии, аромату или стилю. Маленькие эпизоды судьбы имеют свой саундтрек, прямо как в кино. Он не вечный, но очень яркий. И услышав его на закате жизненного пути, можно снова на мгновенье помолодеть.

«Советские группы — это саундтрек твоего жизненного пути. Под них влюблялся, женился, разводился, болел», — вспоминает актер Владислав Ветров.

Детство состоит из тысячи тонкостей и радостей, что неизвестно, какое из воспоминаний сохранится. Порой забываются и приятные радости, и счастливые моменты, но музыка, наша главная машина времени, мгновенно может освежить в памяти уже давно прожитый эпизод. Это может быть и первый вспыхнувший в сердце огонек к кому-то, боль от потери или просто незабываемо приятная рутина дней.

Григорий Верник, исполнивший в «ВИА «Васильках» роль музыканта, сам тоже тесно связан с исполнением песен. Актер говорит, что хоть и не жил в СССР, по нему скучает. И виновники теплой тоски — советские мелодии о любви.

«У меня есть ностальгия по советскому союзу, хотя я в нем и никогда не был. Музыка этого времени так пробирает, потому что она подключается к душе. Магия!» — рассуждает Верник-младший.

Наверное, феномен негаснущих теплых чувств в том, что времена были настоящими. И зависимость была не от гаджетов, а от долгих прогулок с друзьями. Кайф от музыки получался не из наушников, а под живые звуки струнных и ударных. Рождались новые нейронные связи, эмоциональный интеллект пребывал в бешеной динамике, а сердце и пульс бились очень часто от того, что мы жили всем сердцем и вдыхали воздух свободы полной грудью. Мы скучаем по настоящей жизни из-за того, что ее выместил суррогат в виде гаджетов, онлайн встреч, удаленной работы. Советская музыка — наш проводник в мир ностальгии.

«Мы решили провести эксперимент — сможем ли мы сегодня написать те песни, которые могли бы звучать в советское время. Сергей Жуков вырос на музыке ВИА и бросил сам себе вызов — создать музыкальные произведения, чтобы все побежали гуглить и проверять, была ли на самом деле такая группа!» — рассказывает генеральный директор Руки ВВерх Production, сценарист Вадим Бакунев.

Сергей Жуков в итоге написал для сериала «ВИА «Васильки» 16 новых песен в полном соответствии со стилистикой и настроением того времени. Они вызвали эмоциональную бурю у совершенно разной по возрасту публики. Это прямое доказательство тому, что мелодика того времени попадала в самое сердце. К слову, Жуков бросил вызов не только себе, а всем молодым музыкантам — песни должны лекарственно влиять на душу.

«Эго все рушит. У многих современных певцов из-за денег и популярности уходит душа, а в советском союзе писали музыку за идею, поэтому она вечная», — считает молодой актер Никита Плахотнюк.

Музыка в годы СССР была большой валютой. За хорошие песни в мужском исполнении все девчонки, как пчелки слетались на сладкий цветок. Парень с гитарой был мечтой. Дарья Петриченко, сыгравшая главную героиню в «ВИА «Васильки», делится своим женским неравнодушием:

«Музыканты такие обаятельные. У них такая открытая энергия на всех девушек. И девушки думают, что все песни написаны только для них, а выходит, что нет!»

В подтверждение вышесказанному певец Илья Гуров рассказал, как в армии стихами завоевал авторитет среди всех солдат, а они сердца своих дам:

«Когда служил в армии, во время присяги ребята, к которым приезжали девушки, скупали за шоколадки и чипсы все мои песни, чтобы удивлять своих дам!»

Отвечая на вопрос, какие чувства раскрыли в нас ВИА и другие легендарные группы советского периода, можно с уверенностью сказать — они дарят нам желание жить по-настоящему, с дерзкой свободой в сердце.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Жуков заставил детей выучить написанные им песни для «ВИА «Васильки».