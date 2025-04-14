Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тысячи

Фото: www.globallookpress.com/Cai Yang

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Пропавшими без вести числятся 130 человек.

Землетрясения в Мьянме унесли жизни более 3,7 тысячи человек. Еще более 5 тысяч человек пострадали. Об этом 14 апреля сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

По последним данным, 3706 человек погибли, 5027 получили ранения. Пропавшими без вести числятся 130 человек.

О серии землетрясений — магнитудой 7,7 и 6,4 — стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них располагался всего в 31 километре от города Мандалай.

С целью поддержки в Мьянму 29 марта прибыли более сотни российских спасателей. С конца марта они обследовали 75 зданий на общей площади 121 тысячи квадратных метров в поисках пострадавших. Также врачи МЧС провели три сложные хирургические операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские спасатели вернулись из Мьянмы. Они рассказали, что им удалось спасти беременную женщину из-под завалов. Переводчик, работавший с группой, первым услышал ее голос и передал слова пострадавшей — она сказала, что снова сможет увидеть свет.