Мягко, но эффективно: косметолог рассказал, как вернуть коже сияние без вреда

Фото: 5-tv.ru

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После процедур обязательно нужно использовать крем SPF.

Вернуть коже свежесть и сияние без стресса и шелушений помогут энзимные пилинги. Об этом изданию Газета.ру рассказал тренер-косметолог Никита Бачище.

По его словам, эти средства работают деликатно, но эффективно, бережно убирая ороговевшие клетки и выравнивая тон кожи.

Энзимные пилинги не содержат агрессивных компонентов и не нарушают защитный барьер кожи. Их можно держать на лице до получаса.

«Если нужно усилить действие средства, используйте его дольше на коже и активируйте его с помощью легкого массажа влажными теплыми ладонями», — посоветовал специалист.

Важно не путать энзимный пилинг с энзимной пудрой — в отличие от пудры, пилинг не содержит ПАВ и подходит даже для очень чувствительной кожи.

Для тех, кто готов к более выраженному эффекту, Бачище советует обратить внимание на кислотные пилинги. Обладателям нормальной кожи подойдут AHA-кислоты: миндальная, винная, яблочная, молочная и гликолевая. У каждой — своя «специализация». Миндальная борется с воспалениями, винная и яблочная осветляют, молочная увлажняет, а гликолевая помогает справиться с возрастными изменениями.

Если кожа склонна к жирности — стоит попробовать BHA-кислоты. А при акне и розацеа вне обострения подойдут пилинги с азелаиновой кислотой.

Чтобы кожа не пострадала после процедуры, эксперт рекомендует обязательно использовать увлажняющий крем с керамидами или гиалуроновой кислотой, а также не забывать про солнцезащиту — SPF не ниже 30.

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