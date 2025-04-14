В Красноярском крае многодетная мать зарубила троих детей топором

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru

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Одному из них даже не было года.

Многодетная мать из Канска Красноярского края зарубила троих собственных детей. Четвертому удалось спастись — его просто не было дома. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мать детей задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

Уточняется, что накануне в полицию поступило сообщение о телах детей, найденных в частном доме на улице Герцена. Погибшие — четырехлетная девочка и двое мальчиков— восьми лет и семи месяцев, перед смертью получили многочисленные рубленые раны.

В семье воспитывается еще один ребенок — семилетний мальчик. В момент убийства братьев и сестры он, предположительно, находился в гостях у бабушки с дедушкой.

Как пишут «Известия», соседи семьи рассказали, что мать детей была замкнутой и «странной».

«С соседями она не общалась, она сторонилась всех», — рассказала местная жительница.

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru

Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетних с особой жестокостью.

Также в рамках расследования также будет дана оценка условиям проживания и воспитания умерших детей, добавил в следственных органах.

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru

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