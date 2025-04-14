Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»*
Фото: AP/ТАСС
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Организация занималась поддержкой некоммерческих инициатив.
Суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»*. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее 14 апреля сообщалось, что региональный Минюст не заключил мировое соглашение с фондом — соответствующее ходатайство отклонили, поскольку оно было заявлено и подписано только одной стороной.
В конце февраля в Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск от областного министерства юстиции о ликвидации «Фонда Ройзмана». К производству он был принят 3 марта. Ведомство обвинило фонд в «нецелевых тратах» в размере 4,5 миллиона рублей.
Основал этот фонд в 2015 году экс-губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман*. Генеральным директором официально значится Светлана Косолапова — она будет представлять организацию в суде.
Весной прошлого года столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, который обвиняется по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
* — признаны иноагентами в РФ.