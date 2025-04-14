Дания может расторгнуть оборонное соглашение с США в случае их выхода из НАТО

МИД Дании: соглашение с США по обороне могут отменить, если страна покинет НАТО

Фото: EPA/ТАСС

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На данный момент признаков выхода Вашингтона из альянса нет.

Дания может разорвать договор о военном сотрудничестве с США, если Вашингтон решит выйти из НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен, его цитирует телеканал TV2.

Поводом для обсуждения стал вопрос депутата Саши Факсе из партии «Альтернатива». Она поинтересовалась, сохраняет ли силу соглашение с США на протяжении 10 лет даже в случае выхода Америки из альянса. Однако министр отказался гарантировать нерасторжимость договора и признал: при «особых обстоятельствах» документ может быть аннулирован и без официальной денонсации.

Расмуссен подчеркнул, что участие обеих стран в НАТО — фундамент соглашения. Он также назвал членство США и Дании в НАТО «важнейшим предварительным условием» и добавил, что «нет никаких признаков» того, что Штаты покинут альянс.

Гренландия входит в состав Дании в качестве автономной территории. После вступления Дании в НАТО американское и датское правительства в 1951 году заключили соглашение о будущей обороне Гренландии. В январе этого Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США — но без Дании.

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