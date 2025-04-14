«Мог бы вызвать диссонанс»: адвокат о поведении Буйнова после аварии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Многие осуждали музыканта за его холодность и отстраненность. Но все не так однозначно.

Александр Буйнов поступил корректно, когда дистанцировался от сбитой им женщины при ДТП в Подмосковье. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал адвокат Александр Кудряшов на премьере танцевального спектакля «Все, что после» в рамках проекта «Театр в кино».

Авария произошла еще в феврале. Народный артист РФ на своем внедорожнике Lexus сбил 61-летнюю пенсионерку, работающую воспитателем в детском саду, Аллу Смирнову. Несмотря на то, что она переходила дорогу по «зебре», все равно осталась незамеченной Буйновым.

Музыканта после происшествия осуждали за то, что он не подошел к женщине после аварии, а только вызвал скорую помощь. Сама пострадавшая и ее родственники говорили то же самое. Вдобавок ко всему они отметили, что Буйнов переживал только за свою машину.

Тем не менее после произошедшего исполнитель навестил пенсионерку в больнице. При этом, по его словам, она находилась «под чьим-то влиянием».

Адвокат отметил, что отталкивается только от той информации, которая известна ему, поскольку сейчас существует много слухов вокруг ситуации. По имеющимся данным, он не может сказать, что артист поступил как-то некрасиво.

Навряд ли ситуация приняла бы другой поворот событий, если артист вел бы себя не так холодно и отстраненно, а сразу начал взаимодействовать со Смирновой и ее родными.

«Это ошибочное на самом деле суждение, как правило, потому что в уголовном процессе есть такой момент, как защита свидетелей. Она как раз направлена на то, чтобы лицо, которое совершило преступление, не имело влияние на свидетеля. В рамках настоящей истории такими действиями он мог бы вызвать диссонанс и опять бы было два лагеря. Одни говорили, что он пытался подкупить лицо пострадавшее, вторые бы говорили, что он пытается помочь. Доброжелатели и недоброжелатели есть всегда. Поскольку он лицо публичное, известное и, скажем прямо, с деньгами, возможно, кто-то бы может быть даже хотел на этом нажиться», — ответил он.

Эксперт отметил, что поведение Буйнова это его психологическая реакция на случившееся. И многие, кто оказался на его месте, могли бы вести себя похожим образом.

«У него не было халатного отношения к вождению в принципе. Насколько я знаю, он не превышал скорость, он остановился, он вышел из машины. <…> То есть он, в принципе, сделал все действия, направленные на минимизацию последствий своего, так сказать, правонарушения», — подчеркнул Кудряшов.

По его словам, если бы артист начал помогать, то не факт, что пострадавшая приняла бы помощь. Или бы это не посчитали давлением, которое бы восприняли более негативно.

Кудряшов предположил, что юристы или адвокаты Буйнова могли посоветовать дистанцироваться и не давать лишних комментариев. Ведь любое слово могло бы спровоцировать конфликт вокруг него.

Эксперт напомнил, что оказание первой медицинской помощи при ДТП, когда ты не знаешь, что с человеком, это вызвать бригаду медиков. Хоть сила удара была не сильной, но неизвестно, как отреагировал организм на такое воздействие. И при попытке поднять человека можно нанести больший вред.

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